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"Он сильно сдал": Именитый промоутер сделал однозначный прогноз на бой Альварес - Кроуфорд

Боб Арум назвал очевидного фаворита будущего противостояния.
Сегодня, 13:58       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Промоутер Боб Арум высказался о будущем бое между абсолютным чемпионом суперсреднего дивизиона Саулем Альваресом и обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом.

По словам главы компании Top Rank, однозначным фаворитом будущего поединка он считает американского боксера.

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"Я думаю, что Кроуфорд победит решением судей с большим преимуществом. Это будет либо нокаут, либо убедительная победа по очкам, скорее всего, решением судей, потому что Канело собирается просто замкнуться. Люди не понимают, насколько сильно Канело сдал. Это касается не только последнего боя с Уильямом Скуллом, но и поединков до этого.

Кроуфорд сражался с лучшими бойцами, и у него есть все необходимое, чтобы победить Канело. Большое преимущество, которое есть у Кроуфорда и с которым соперники не знают, как справиться, это то, что он полностью владеет обеими руками. Канело будет спарринговать с правшами, чтобы подготовиться к бою. И Кроуфорд может начать драться как правша, но затем будет действовать как левша, и Канело не будет знать, как с этим справиться.

Это не тот Канело, что был много лет назад, и это не тот Кроуфорд, что был много лет назад. Но Кроуфорд сейчас полноценный боец", - приводит слова Арума The Ring.

Напомним, что бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Ранее сообщалось, что Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Боб Арум Теренс Кроуфорд

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Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

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