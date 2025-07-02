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"Он большой фаворит": Фроч сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Карл сравнил способности и навыки боксеров.
Сегодня, 07:50
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о втором поединке между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Фроча, украинский боксер фаворит, но у британца есть шанс панчера.

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"У Дюбуа есть шанс. Он большой, сильный парень, имеет мощный удар, и он стал лучше после их первого боя. Он уверен в себе. 

Посмотрите, что он сделал из Джошуа. Если сравнить то, что он сделал из Джошуа с тем, что сделал Усик, то Усик не смог так финишировать Джошуа, как это сделал Дюбуа, потому что у Дюбуа сильный, тяжелый, жесткий удар.

Я просто не вижу, чтобы такой боец, как Дюбуа... Я знаю, что он выдержал Миллера, и Хргович попадал своими ударами, но они не заставили его работать на грани. Понимаешь, о чем я? 

Когда с ним был Усик – он заставлял его работать, заставлял думать, что он делает, давил на него, пробивал, сближался с ним, навязывал борьбу повсюду, давил – а это истощает. 12 раундов по три минуты, чтобы быть деклассированным и избитым. Это будет тяжело.

У Дюбуа есть шанс панчера. Это будет жесткий бой. Для меня Усик – большой фаворит, но он на 10 лет старше. Дюбуа сейчас на подъеме, летает на волне уверенности. Это большой шанс", - приводит слова Фроча SportingTalk.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что тренер Дюбуа оскорбил Усика.

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