Фроч призвал одного из лучших панчеров в истории завершить карьеру

Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что Деонтею Уайлдеру следует повесить перчатки на гвоздь.

Эксперт считает, что у американца нет возможности вернуться на топовый уровень.

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"Что дальше для Уайлдера? Осталась ли у него карьера? Он проиграл четыре из последних шести боев. После такого ты думаешь про себя, что он уже все.

Сейчас все это пыль в глаза. Все думают, что он вернулся со своим мощным ударом, и хотят увидеть его на ринге. Пожалуй, сейчас было бы здорово увидеть, как он вешает свои перчатки на гвоздь", - приводит слова Фроча Mirror.

Свой последний бой Уайлдер провел 27 июня, когда победил Тайррелла Херндона техническим нокаутом в седьмом раунде.

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