Фроч призвал одного из лучших панчеров в истории завершить карьеру
Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что Деонтею Уайлдеру следует повесить перчатки на гвоздь.
Эксперт считает, что у американца нет возможности вернуться на топовый уровень.
Читай также: "Он большой фаворит": Фроч сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа
"Что дальше для Уайлдера? Осталась ли у него карьера? Он проиграл четыре из последних шести боев. После такого ты думаешь про себя, что он уже все.
Сейчас все это пыль в глаза. Все думают, что он вернулся со своим мощным ударом, и хотят увидеть его на ринге. Пожалуй, сейчас было бы здорово увидеть, как он вешает свои перчатки на гвоздь", - приводит слова Фроча Mirror.
Свой последний бой Уайлдер провел 27 июня, когда победил Тайррелла Херндона техническим нокаутом в седьмом раунде.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!