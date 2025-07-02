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"У него есть шанс": Роберт Гарсия назвал победителя боя Кроуфорд - Альварес

Специалист сравнил навыки боксеров.
Сегодня, 14:45       Автор: Митя Шитко
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Тренер Роберт Гарсия поделился ожиданиями от боя абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

По словам специалиста, американец имеет возможность победит мексиканца и забрать его пояса.

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"У Кроуфорда хорошая скорость и работа ног. Вот почему у него есть шанс. В последних боях Канело не прилагал дополнительных усилий. Ему достаточно просто выиграть. Он стал бизнесменом. Я думаю, что это может пойти на пользу Кроуфорду.

Канело является плоскостопым, особенно в своем последнем бою против подвижного Уильяма Скалла. Он бил одиночными ударами и даже не пытался быть агрессивным, чтобы загнать его к канатам и пробить комбинацию, выбросить четыре или пять ударов.

Я думаю, что на этом этапе у Кроуфорда большие шансы победить", - приводит слова Гарсии Boxing News 24.

Напомним, что Сиренко сделал прогноз на бой Альварес - Кроуфорд.

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