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"У тебя будут проблемы": Рой Джонс дал Кроуфорду совет на бой с Канело

Легендарный боец оценил противостояние, в котором сойдутся одни из лучших боксеров на данный момент.
Сегодня, 11:00       Автор: Митя Шитко
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший высказался о поединке Теренса Кроуфорда и Сауля Альвареса.

Легендарный боксер считает, что амеркианец не должен бегать и избегать ударов в бою против мексиканца.

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"Это совершенно неправильно. Как ты будешь двигаться и бегать от Канело? Так ты подаришь ему все, чего он хочет. Это глупо. Если ты убегаешь от более крупного соперника, то это даст ему всю уверенность, которую он хочет получить. Он думает: "Мне нужно лишь поймать его. Сейчас он бегает. Он не хочет драться. Я должен всего лишь поймать его". Нельзя выходить в ринг с такой психологией. 

Кроуфорд встанет на весы как боец второго среднего веса. Он должен заставить тебя чувствовать, что он боец второго среднего веса, когда ударит тебя на ринге. Если ты не сделаешь это в начале боя, у тебя будут проблемы", - приводит слова Джонса Boxing News 24.

Бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее Сиренко сделал прогноз на бой Альварес - Кроуфорд.

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