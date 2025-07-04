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"Мощно бьет по голове и корпусу": Фьюри оценил бой Уайта и Итаумы

Тайсон поделился впечатлениями от поединка.
Сегодня, 11:45       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о поединке проспекта Мозеса Итаумы против его бывшего соперника Диллиана Уайта.

По словам "Цыганского короля", поединок определит будущее Мозеса, ведь он может добыть победу над опытным боксером, или потерпеть сокрушительное поражение.

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"Это чертовски хороший бой, особенно для Мозеса. Я думаю, что это очень хороший момент для поединка с Диллианом. Уайт несколько лет провел вне ринга. Но не заблуждайтесь, Диллиан мощно бьет по голове и корпусу. Я знаю, что он очень серьезно настроен на этот бой.

Для Мозеса это огромный шаг вперед. В действительности он еще не дрался с соперниками уровня старого Диллиана, каким он был пару лет назад. Будет интересно увидеть, как много сил осталось у Диллиана. Я думаю, что у него есть потенциал сделать то, что Мартин Баколе сделал с Джаредом Андерсоном. Возможно, это слишком рано для Итаумы или же он блестяще пройдет Уайта. Поэтому вы должны посмотреть их бой и все узнать", - приводит слова Фьюри Seconds Out.

Поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри вызвал Усика на трилогию, назвав дату боя.

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