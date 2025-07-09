"Обладатем большим знанием": Паркер рассказал, чем должен заниматься Фьюри после завершения карьеры

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) высказался по поводу бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Новозеландский боксер считает, что у британца есть все навыки, чтобы стать тренером.

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"Когда я тренировался в спортзале с Тайсоном, он всегда давал советы тем, кто приходил, чтобы потренироваться или поспаринговать.

Считаю, что он обладает большим знанием, которым может поделиться, он был объединенным чемпионом мира. Я думаю, что он может стать тренером, если этим увлечется.

Он должен это делать, потому что есть много детей, которые нуждаются в хорошем наставничестве и помощи", - приводит слова Паркера talkSPORT.

Фьюри завершил карьеру в январе после двух поражений от Александра Усика. Недавно британец вызвал украинца на трилогию.

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