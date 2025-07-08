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"Должен был приехать четыре года назад": Фьюри заявил о готовности посетить Россию

Британский боксер выразил почтение стране-террористу, ответив на странное предложение.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на предложение главы Международной боксерской ассоциации (IBA) Умара Кремлева провести свой прощальный бой в Москве.

Британский боксер ответил, что не против этого, заявив, что и раньше собирался посетить страну-террориста.

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"Я должен был приехать туда еще четыре года назад. Я должен был отправиться на Красную площадь в шубе зимой, когда идет снег, перед тем как улететь на вечеринку в Новой Зеландии.

Я снимаюсь в реалити-шоу на Netflix, поэтому было бы очень здорово увидеть Россию по ТВ во всем мире - 500 миллионов, миллиард людей - это очень хорошо для отношений. Так что сделайте нам предложение, поговорите с менеджером Спенсером Брауном", - приводит слова Фьюри IBA.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри оценил возможность организации трилогии с Александром Усиком.

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