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"Он бредит, чисто проиграл обо поединка": Маккензи – о том, что Фьюри вызвал Усика на трилогию

Экс-чемпион сделал прогноз на потенциальный третий бой.
Сегодня, 07:52       Автор: Митя Шитко
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Дюк Маккензи поделился мыслями о возможном третьем бое экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) против чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам эксперта, британец оправдывается, ведь он проиграл украинцу в двух боях.

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"Давайте будем откровенны — Тайсон бредит. Он чисто проиграл оба поединка. Не только в моих глазах, но и в глазах судей. Тех, кто имеет значение.

Он жалуется, потому что все еще пытается убедить себя, что выиграл. Но это не так. Когда ты проигрываешь, неважно, в бою за титул чемпиона мира или нет, ты должен быть мужественным. Иногда кто-то просто тебя раскусил. И здесь все ясно: Усик раскусил Фьюри".

Маккензи уверен, что Усик в третий раз победит Фьюри.

"Если кто-то побеждает тебя дважды, это не случайность. Усик держит его в кармане. Он снова его победит. Это не ядерная физика. Все, что ты сделал один раз, ты можешь сделать второй раз. Если ты уже сделал это дважды, ты сделаешь это снова.

Я думаю, Усик уйдет на пенсию непобежденным, потому что никто не сможет его победить. Даниэль Дюбуа не сможет – это мой прогноз. Тайсон Фьюри точно не сможет", - приводит слова Маккензи Seconds Out.

Напомним, что Фьюри высказался о потенциальном сопернике.

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