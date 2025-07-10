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"Таких бокеров очень мало": Радченко назвал победителя реванша Усик - Дюбуа

Сергей назвал главные козыря украинца перед боем с британцем.
Сегодня, 12:26       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Украинский боксер Сергей Радченко (11-8, 5 КО) поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Радченко, его соотечественник сможет победить в бою и снова стать абсолютным чемпионом мира.

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"Усик выиграет этот поединок еще увереннее и убедительнее, и уже не будет никаких вопросов по ударам ниже или выше пояса. Усик очень интеллектуальный боксер, и я думаю, что все они сделали выводы после прошлого боя и добавят это в большой плюс.

Что касается Дюбуа, то он тоже очень уверен в себе, особенно после последних побед, в частности, благодаря тому, как выступил против Джошуа. Думаю, он заряжен, ему нечего терять, и он получится максимально мотивированным.

Усику будет нелегко, но он очень прочен как физически, так и интеллектуально. Таких боксеров сейчас очень мало. Возможно, один, как Теренс Кроуфорд, а может даже Усик и лучший", - приводит слова Радченко SPORTBUSINESS.MEDIA.

Бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, что Усик назвал причину, почему Дюбуа заслужил реванш.

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