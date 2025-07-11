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"Позвони мне": Рой Джонс вызвал на бой Мейвезера

Рой вступил в перепалку с Флойдом.
Сегодня, 10:45       Автор: Митя Шитко
Рой Джонс / Getty Images
Рой Джонс / Getty Images

Американский боксер Рой Джонс-младший заявил, что хочет провести бой против Флойда Мейвезера.

Джонс предложил Мейвезеру выяснить отношения на ринге.

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"У людей есть проблемы, у них есть свое мнение. Это круто. У меня есть свое мнение, и я имею право его высказывать. И если кто-то пытался отправить мне подсознательное послание, то это сработало. 

Поскольку ты хочешь доказать, что ты лучше меня, я всегда готов - полностью открыт для этого. Я готов к бою. Просто позвони мне", - приводит слова Джонса Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Рой Джонс дал Кроуфорду совет на бой с Канело.

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