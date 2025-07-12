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"Интересный бой точно": Сенченко высказался о поединке Кроуфорд - Альварес

Тренер привел в пример один из поединок с участием Мейвезера.
Сегодня, 07:26       Автор: Митя Шитко
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Тренер и бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился мыслями на предстоящий бой абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

По словам специалиста, он оставляет хорошие шансы Кроуфорду.

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"Очень интересный бой. Больше склоняюсь к Кроуфорду, но, как говорится: "Хороший большой боец ​​всегда победит хорошего маленького".

Думаю, что будет бой, похожий на поединок Мейвезера с Альваресом. Да, мексиканец был тогда молод, но ничего не смог поделать с Флойдом. Может быть, он ничего не покажет и с Кроуфордом. Интересный бой точно. Не могу сказать однозначно.

Но вот бой Теренса с Мадримовым… Ему уже тогда было тяжело. Канело – это не Мадримов, он гораздо сильнее. И здесь уже настороженность, а, возможно, Альварес Теренса переедет?", - сказал Сенченко для sport-express.ua.

Бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее Сенченко назвал условие, при котором Усик проведет трилогию с Фьюри.

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