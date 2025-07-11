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Джервонта арестован за домашнее насилие

Чемпион мира в легком весе оказался за решеткой.
Сегодня, 20:04       Автор: Антон Федорцив
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Полиция Флориды арестовала обладателя чемпионского пояса WBA Джервонту Дэвиса. Американский боксер обвинен в домашнем насилии, сообщает The Ring.

Согласно протоколу полицейских, Дэвис напал на бывшую девушку. Он ударил ее в затылок и дал пощечину. У американца второй раз подобные проблемы с правоохранителями. В 2020 году он напал на мать своего ребенка.

Дэвис в скором времени должен провести бой-реванш с соотечественником Ламонтом Роучем. Поединок намечен на 16 августа в Лас-Вегасе. Первое противостояние боксеров завершилось ничьей.

Напомним, ранее Рой Джонс-младший резко бросил вызов Флойду Мейвезеру.

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