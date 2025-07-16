"Стирал кулаки до костей": Дюбуа рассказал, как отец готовил его к чемпионству

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) высказался о влиянии отца на карьеру.

По словам британца, его отец сильно помог выиграть чемпионский титул.

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"Я верил во все, что он говорил – и как он это говорил. Он был так уверен, что я сам начал думать: "Да, я это сделаю". Это не просто слова. Мы работаем над этим с семи лет. Я стираю кулаки до костей, чтобы дойти до этого момента.

Вот, смотрите – это от отжиманий на кулаках. Я могу гордиться этими шрамами. Они не раз выручали меня в трудные моменты.

Мы никогда не считали количество отжиманий. Мы считали часы. Может, четыре, пять часов? Делали настоящее безумие.

Сейчас мы немного изменили подход — все сводится к тому, чтобы поддерживать то, что уже есть. Отжимания я до сих пор делаю, но не в таких объемах, как прежде. Зато сейчас пожинаю плоды той работы", - приводит слова Дюбуа The Guardian.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, что Усик и Дюбуа провели новую битву взглядов.

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