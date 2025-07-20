Беленюк: Я бы продержался дольше, чем Дюбуа

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

После победы Александра Беленюк, который был экспертом в студии после боя, шутливо сообщил, что продержался бы больше, чем пять раундов.

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"У нас с Александром давние, дружеские отношения. Мы сначала с ним договорились бы, что я продержусь 5 раундов, а уже с шестого начали бы драться по серьезному", - с улыбкой рассказал Беленюк.

Напомним, что Усик намекнул на трилогию с Фьюри.

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