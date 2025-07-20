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Дюбуа назвал причину, почему проиграл Усику

Британец сделал заявление о своем будущем.
Сегодня, 01:50       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прокомментировал поражение в реванше с трехкратным абсолютным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО).

По словам британца, он отдал все силы, однако украинец оказался сильнее.

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"Я должен отдать ему должное за выступление. Я выложился по полной. Это был просто один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого человека неоспоримы. Я еще вернусь".

Дюбуа заявил, что намерен вернуться на чемпионский путь.

"Я просто дрался, полностью был в бою. Я просто пытался поднимать темп раунд за раундом, но имеем то, что имеем. Я вернусь. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова", - сказал Дюбуа в эфире MEGOGO

Александр нокаутировал Даниэля в пятом раунде.

Ранее Усик сообщил, когда примет решение о своем будущем после победы над Дюбуа.

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