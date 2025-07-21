"Такие бойцы появляются раз в поколение": Рикки Хаттон восхитился победой Усика над Дюбуа

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон (45-3, 32 КО) прокомментировал победу абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

По словам легенды, украинский боксер продолжает удивлять, ведь показывает невероятный бокс.

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"Он просто каждый раз поражает, когда мы его видим, правда же? Вы понимаете, о чем я? То, как он справился с Тайсоном Фьюри, уступая в размахе рук и росте, а о поединках с Джошуа и говорить не нужно.

Я не думаю, что Даниэл мог сделать гораздо больше, чем он сделал. Он выглядел достойно, боксировал собранно. Но, знаете, нужно отдать должное Усику.

Такие бойцы, как Усик, появляются раз в поколение. Он боксировал собранно, заставлял соперника промахиваться, а потом попал в него. Он просто никогда не перестает меня удивлять. Каждый раз, когда я его вижу, он становится еще лучше", - приводит слова Хаттона iFL TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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