"Был беспорядок": Аллен раскритиковал угол Дюбуа за бой с Усиком

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен высказался о поединке Даниэля Дюбуа и Александра Усика.

Боксер раскритиковал работу угловых бывшего чемпиона мира.

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"По-моему, в конце первого раунда папа Дюбуа кричал ему сдваивать джеб и бить справа, он захватил власть в углу. Дон Чарльз - тренер Дюбуа. У Даниэля отличные отношения с отцом, но есть только один тренер.

Если бы я прошел десятинедельный лагерь с Джейми Муром, а мой отец пришел и начал давать указания, то мы с Джейми бы сказали, куда ему пойти. Это смешно. Дон Чарльз - отличный тренер. Отцу Даниэля Дюбуа не следовало давать указания. Он не тренер по боксу. Это был беспорядок. Для Даниэля все пошло не так.

Дюбуа был чемпионом мира, который держит руки на груди, заваливается на ногах и даже не может резать углы. Я считаю, что он выглядел плохо".

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне.

Напомним, что отец Дюбуа отреагировал на поражение сына от Усика.

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