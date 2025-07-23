iSport.ua
Русский Українська

"На голову выше всех остальных": Хирн рассказал, что должен сделать Усик

Эдди оценил победу украинца над Дюбуа.
Сегодня, 12:55       Автор: Митя Шитко
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о будущем абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

По словам Хирна, украинский боксер должен завершить карьеру.

Читай также: "Это совершенно нелепо": Беллью назвал боксера, который не должен проводить бой с Усиком

"Что еще ему осталось сделать? Он должен завершить карьеру. Это было чудесное сражение против Дюбуа. Если ему нравится то, что он делает – удачи, пусть продолжает. Но что еще осталось?

Я просто не вижу, кто может победить его. Усик – номер один в мире независимо от весовой категории. Он на голову выше всех остальных. Он сенсационный, гениальный, выдающийся боец своего поколения", - приводит слова промоутера The Ring.

Ранее промоутер Паркера назвал условие для боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

На Гран-при Бельгии ожидаются непростые погодные условия На Гран-при Бельгии ожидаются непростые погодные условия
В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами
Кадиллак практически определился с парой пилотов Кадиллак практически определился с парой пилотов
Челси намерен выкупить таланта Аякса Челси намерен выкупить таланта Аякса

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, полуфинал женского Евро
просмотров

Последние новости

Формула 116:45
На Гран-при Бельгии ожидаются непростые погодные условия
Европа16:15
В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами
Формула 115:34
Кадиллак практически определился с парой пилотов
Европа15:05
Челси намерен выкупить таланта Аякса
Европа14:52
ПСЖ определился с футболистом, который не продается
Европа14:38
"Так делает тот, кто хочет, чтобы его тр*****и": Чемпион мира жестко раскритиковал Ямаля
Бокс14:24
"Принести подарок": Лапин рассказал, как Усику удалось нокаутировать Дюбуа
Формула 114:12
Хюлькенберг: Мы поборемся за высокие места и в Спа
Лига Европы13:54
"Опасные игроки": Палкин оценил Бешикташ перед матчем в Лиге Европы
Европа13:35
Еще один английский клуб может вступить в гонку за звездой Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK