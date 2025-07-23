"На голову выше всех остальных": Хирн рассказал, что должен сделать Усик

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о будущем абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

По словам Хирна, украинский боксер должен завершить карьеру.

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"Что еще ему осталось сделать? Он должен завершить карьеру. Это было чудесное сражение против Дюбуа. Если ему нравится то, что он делает – удачи, пусть продолжает. Но что еще осталось?

Я просто не вижу, кто может победить его. Усик – номер один в мире независимо от весовой категории. Он на голову выше всех остальных. Он сенсационный, гениальный, выдающийся боец своего поколения", - приводит слова промоутера The Ring.

Ранее промоутер Паркера назвал условие для боя с Усиком.

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