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"Это было неправильно": Околи оценил победу Усика над Дюбуа

Лоуренс высказался про вечеринку британца перед реваншем.
Сегодня, 13:25       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) высказался про реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Околи считает, что британец не должен был принимать участие в вечеринке за несколько часов до боя.

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"Я просто думаю, что это неправильно для такого типа человека, которым, как мне кажется, является Дюбуа. Я не знаю, какой он сейчас, но думаю, что он такой боец, которого надо запирать в комнате с выключенным светом и включать страшную музыку в день боя, а не веселиться.

Извини, нет. Если бы он выиграл, мы бы сказали: "Вау, посмотрите на него, он знал, что делает". Но это тот риск, на который ты идешь, когда устраиваешь подобное. На определенном уровне, если ты хорош - ты хорош. Дэниел Дюбуа - хороший. Усик, конечно, фантастический", - приводит слова Околи Sky Sports.

Ранее Околи рассказал, что сделает Усик после победы над Дюбуа.

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