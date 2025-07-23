"Это было неправильно": Околи оценил победу Усика над Дюбуа

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) высказался про реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Околи считает, что британец не должен был принимать участие в вечеринке за несколько часов до боя.

Читай также: Устроил вечеринку: названа причина позднего прибытия Дюбуа на бой с Усиком

"Я просто думаю, что это неправильно для такого типа человека, которым, как мне кажется, является Дюбуа. Я не знаю, какой он сейчас, но думаю, что он такой боец, которого надо запирать в комнате с выключенным светом и включать страшную музыку в день боя, а не веселиться.

Извини, нет. Если бы он выиграл, мы бы сказали: "Вау, посмотрите на него, он знал, что делает". Но это тот риск, на который ты идешь, когда устраиваешь подобное. На определенном уровне, если ты хорош - ты хорош. Дэниел Дюбуа - хороший. Усик, конечно, фантастический", - приводит слова Околи Sky Sports.

Ранее Околи рассказал, что сделает Усик после победы над Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!