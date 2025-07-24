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Джонни Нельсон рассказал, смог бы Усик победить Али и Майка Тайсона

Экс-чемпион мира отметил результаты украинца в карьере.
Сегодня, 08:45       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон оценил шансы абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против боксеров прошлого.

По словам Нельсона, украинский боксер не смог бы победить Мухаммеда Али и Майка Тайсона.

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"Меня уже спрашивали об этом несколько раз. И я считаю, что это несправедливо – сравнивать Усика с кем-то из них. Это все субъективно. Но Усик победил всех, кто был в его эпоху. Поэтому нужно смотреть на тех, кого он победил в свое время.

А если вспомнить Али – у него были соперники как Кливленд Уильямс, Санни Листон, которого называли современным Майком Тайсоном. И Али их победил. То же самое с Форманом и Фрейзером.

Поэтому сравнивать сложно. Потому что все зависит от стилей боя. А если вы спросите мое личное мнение: я думаю, что Леннокс Льюис победил бы Усика. Али – тоже. Но это мое личное видение. Потому что я помню те времена, меня вдохновляли те бойцы", - сказал Джонни для https://www.skysports.com/boxing/video/13273/13399679/oleksandr-usyk-johnny-nelson-full-of-admiration-for-undisputed-champion.

Нельсон отметил достижения украинца на профессиональном уровне.

"Усик – всего 24 боя, но то, что он сделал в таком возрасте – это просто невероятно. Ему нужно отдать должное не только за достижения на ринге, но и за то, как он ведет себя вне его".

Напомним, что Леннокс Льюис рассказал, сдался ли Дюбуа в реванше с Усиком.

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