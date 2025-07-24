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"Готовы бросить на него все": бывший тренер выбрал для Усика следующего соперника

Именитый специалист поразмыслил о потенциальных оппонентах украинца.
Сегодня, 00:30       Автор: Антон Федорцив
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Американец Джеймс Али Башир прокомментировал слухи вокруг абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика. Тренер оценил вероятность боя против британца Мозеса Итаумы, сообщает Seconds Out.

"Я считаю, что Джозеф Паркер заслужил право быть следующим соперником Александра Усика. Я слышал, что они хотят выставить Итауму, но ему же 20 лет. Александру Усику – 38.

Они все так хотят, чтобы Усика побили, что готовы бросить на него все, что у них есть. Но это не значит, что Александр не победит Итауму, потому что Усик – настоящий лис", – заявил Али Башир.

Украинский боксер во второй раз стал бесспорным чемпионом сверхтяжелого веса после победы над Даниэлем Дюбуа. Усик нокаутировал британца в 5-м раунде. Чемпион остается непобежденным на профи-ринге.

Напомним, экс-чемпион мира Тони Беллью публично предостерег Итауму от поединка против Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер Джеймс Али Башир Мозес Итаума

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