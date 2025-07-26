"Никто в истории не был способен": Бриггс назвал главную уникальность Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс высказался по поводу абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

По словам американца, украинский боксер был бы слишком сложным для праймового экс-чемпиона Эвандера Холифилда.

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"Усик – он другой. Сейчас боксеры стали другими. Они наносят больше ударов, сам бокс изменился: теперь все больше зависит от физической подготовки, и Холифилд – это машина. Раньше все больше зависело от мастерства, а сейчас - от выносливости.

Ты можешь быть техничным 4, 5, 6, 7 раундов, но если на тебя давят, и ты не можешь это остановить – это как перегреть двигатель. Ты проиграешь и окажешься в аду. А они продолжают идти вперед, как Усик – он идет дальше. В 12-м раунде он выбрасывает удары так, будто это первый – никто в истории бокса не был способен на такое", - сказал Бриггс для Seconds Out.

Ранее Леннокс Льюис назвал боксера, который может победить Усика.

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