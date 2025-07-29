"Заслуживает своего шанса": тренер назвал соперника для Усика

Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), поделился мыслями о возможном поединке против абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 1).

По словам наставника, Паркер заслужил провести бой с украинцем.

Читай также: "Всегда будет моим чемпионом": вдова Али рассказала, похож ли Усик на Мухаммеда

"Мы так долго пытались получить бой за титул чемпиона мира. Это было так противно. Никто не может отрицать, что он заслуживает своего шанса.

Очевидно, Усик в отпуске, нужно подождать его возвращения. У них есть 30 дней для проведения переговоров. Ему просто нужно драться. Будь то Усик или следующий претендент. Кто это может быть? С кем ему драться? Ему больше не с кем драться. Разве что за вакантный титул, кто угодно может быть претендентом. Кто мог быть претендентом? Хргович, если он победит? Мозес, если победит? Диллиан Уайт, если он победит?", - сказал Ли для iFL TV.

Ранее Беллью назвал боксера, который даст самый тяжелый бой Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!