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"Заслуживает своего шанса": тренер назвал соперника для Усика

Энди Ли доволен, что WBO санкционировала следующий бой для украинца.
Сегодня, 08:43       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), поделился мыслями о возможном поединке против абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 1).

По словам наставника, Паркер заслужил провести бой с украинцем.

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"Мы так долго пытались получить бой за титул чемпиона мира. Это было так противно. Никто не может отрицать, что он заслуживает своего шанса.

Очевидно, Усик в отпуске, нужно подождать его возвращения. У них есть 30 дней для проведения переговоров. Ему просто нужно драться. Будь то Усик или следующий претендент. Кто это может быть? С кем ему драться? Ему больше не с кем драться. Разве что за вакантный титул, кто угодно может быть претендентом. Кто мог быть претендентом? Хргович, если он победит? Мозес, если победит? Диллиан Уайт, если он победит?", - сказал Ли для iFL TV.

Ранее Беллью назвал боксера, который даст самый тяжелый бой Усику.

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