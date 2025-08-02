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Команда Усика работает над следующим боем украинца - назван вероятный соперник

Лапин высказался про популярного блогера, который перешел в бокс.
Сегодня, 14:58       Автор: Митя Шитко
Джейк Пол и Александр Усик / Getty Images
Джейк Пол и Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), высказался о будущем украинца.

Лапин подтвердил, что Усик в следующем своем поединке может встретиться на ринге с американским блогером Джейком Полом.

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"Команда сейчас работает над следующим боем. Мы рассматриваем несколько вариантов, отдавая предпочтение тем, которые представляют интерес как с точки зрения спорта, так и с точки зрения зрительского интереса и статуса. Почти каждый боец вызывал Джейка Пола. Но у нас история другая.

Для нас это ММА что-то нестандартное, и в этом его сила. Мы не говорим о боксерском поединке с Александром Усиком. При всем уважении к Джейку, но в ММА шансы более равные. У Джейка есть опыт, а Александру придется быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией. Переговоры уже ведутся, и если все сложится, то бой может состояться в начале следующего года", – цитирует Лапина Seconds Out.

Напомним, что Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа в реванше.

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