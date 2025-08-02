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"Фантастический боец": тренер рассказал, есть ли боксер, который может победить Усика

Маккрекен оценил форму украинского бойца.
Сегодня, 15:56       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский тренер Роберт Маккрекен поделился мнением по поводу абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

Маккрекен заявил, что сейчас нет боксера, который мог бы победить украинца.

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"Если честно – никто не побьет Усика прямо сейчас. Никто не побьет его и в течение следующих 12 месяцев. 

В боксе все зависит от момента, и важно вовремя понять, когда следует остановиться. Но на сегодняшний день Усик – номер один в мире, фантастический боец", - приводит слова тренера Seconds Out.

Напомним, что команда Усика работает над следующим боем украинца.

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