"Окажется в нокауте": Промоутер Джошуа сделал дерзкий прогноз на реванш с Усиком

Эдди Хирн попытался предсказать ход второго поединка между британцем и украинцем.

Хирн назвал фаворита второго боя между Усиком и Джошуа / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от будущего реванша с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По мнению менеджера, поединок продлится не больше шести раундов, а его клиент отправит в нокаут украинского боксера.

"Усик выглядит очень большим. Я ожидаю, что он попытается одолеть Эй Джея.

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Думаю, что этот бой завершится через шесть раундов. Это будет война. Не думаю, что Усик хочет, чтобы его обошел Эй Джей, чтобы боксировать вторым номером против агрессивного Энтони Джошуа.

Я ожидаю, что Усик будет агрессивным, и думаю, что он окажется в нокауте", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее Эдди Хирн заявил, что Джошуа рассчитывает провести еще один бой в этом году после реванша с Усиком.