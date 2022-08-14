"Окажется в нокауте": Промоутер Джошуа сделал дерзкий прогноз на реванш с Усиком
Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от будущего реванша с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.
По мнению менеджера, поединок продлится не больше шести раундов, а его клиент отправит в нокаут украинского боксера.
"Усик выглядит очень большим. Я ожидаю, что он попытается одолеть Эй Джея.
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Думаю, что этот бой завершится через шесть раундов. Это будет война. Не думаю, что Усик хочет, чтобы его обошел Эй Джей, чтобы боксировать вторым номером против агрессивного Энтони Джошуа.
Я ожидаю, что Усик будет агрессивным, и думаю, что он окажется в нокауте", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.
Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.
Ранее Эдди Хирн заявил, что Джошуа рассчитывает провести еще один бой в этом году после реванша с Усиком.