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"Безумие": Джошуа оценил свое выступление в первом бою с Усиком

Британец высказался о подготовке ко второму поединку.
14 августа, 09:10
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик - Энтони Джошуа / Getty Images
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Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился воспоминанием о первом поединке с украинцем Александром Усиком. 

По словам британца, он испытывает ужасные ощущения с момента поражения.

"То, как я дрался с ним в Лондоне, было безумием. Сейчас я должен как можно лучше использовать свой рост, вес и силу. Было кошмаром сидеть с этим поражением на протяжении одиннадцати месяцев".

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Джошуа также поделился подробностями организации реванша.

"Мы искали подходящие даты для Усика. Я хотел, чтобы он был готовым к бою, и чтобы это не было похоже на то, что мы навязываем свои условия. Я не хотел настаивать на дате, которая была выгодна нам. Александр хотел защитить свои пояса, я хотел, чтобы мы работали вместе. Таким образом, мы проявили сострадание к нему и его стране. Я чувству, что это сработало хорошо для всех в долгосрочной перспективе", - приводит слова Джошуа Daily Mail.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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