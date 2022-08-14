Усик и Джошуа подерутся за вакантный титул The Ring

Боксеры разыграют еще один чемпионский пояс.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Авторитетное издание The Ring заявило, что в реванше украинца и британца на кону будет стоять титул организации.

Это стало возможным в последствии того, как Тайсон Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры.

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Стоит отметить, что Усик занимает первое место рейтинга The Ring в супертяжелом весе, а Джошуа идет на второй позиции.

Напомним, украинский боксер владел титулом The Ring в первом тяжелом весе, а сейчас у него есть шанс стать первым боксером, завоевавшим этот пояс в крузервейте и хэвивейте.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.