"Столько противоречий": Промоутер Джошуа отреагировал на заявления Фьюри о завершении карьеры

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу заявлений обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Британский менеджер не верит словам боксера и считает, что тот это делает, чтобы подогреть к себе интерес и больше заработать в возможном бою против его клиента.

"Кто-то мне сказал, что Фьюри опять объявил о завершении карьеры. Видимо, он настолько не уверен, что говорит это каждый раз перед боями Джошуа.

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В какой-то момент вы должны себе сказать: "Я собираюсь говорить ерунду, чтобы получить известность и попытаться отвлечь внимание от Энтони". Вы самопровозглашенный супертяжеловес номер один в мире и при этом беспокоитесь о Джошуа заранее.

Он хочет денег и не заинтересован в них, но также хочет полмиллиарда. Я никогда не видел столько противоречий. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Джошуа нокаутирует Усика, а затем придет за Фьюри", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент может встретиться в ринге с победителем реванша Усик - Джошуа.