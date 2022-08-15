iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Столько противоречий": Промоутер Джошуа отреагировал на заявления Фьюри о завершении карьеры

Эдди Хирн поддал сомнению правдивость намерений британского чемпиона.
Вчера, 13:48
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images
0 0 0

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу заявлений обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Британский менеджер не верит словам боксера и считает, что тот это делает, чтобы подогреть к себе интерес и больше заработать в возможном бою против его клиента.

"Кто-то мне сказал, что Фьюри опять объявил о завершении карьеры. Видимо, он настолько не уверен, что говорит это каждый раз перед боями Джошуа.

Читай также: Промоутер Фьюри отреагировал на очередное заявление Тайсона о завершении карьеры

В какой-то момент вы должны себе сказать: "Я собираюсь говорить ерунду, чтобы получить известность и попытаться отвлечь внимание от Энтони". Вы самопровозглашенный супертяжеловес номер один в мире и при этом беспокоитесь о Джошуа заранее.

Он хочет денег и не заинтересован в них, но также хочет полмиллиарда. Я никогда не видел столько противоречий. Посмотрим, что будет на следующей неделе. Джошуа нокаутирует Усика, а затем придет за Фьюри", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент может встретиться в ринге с победителем реванша Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
0 0 0

Статьи по теме

Реванш Усик - Джошуа: представлен яркий проморолик боя от DAZN Реванш Усик - Джошуа: представлен яркий проморолик боя от DAZN
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Джошуа Усик прибыл в Саудовскую Аравию на реванш с Джошуа
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция открытой тренировки Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция открытой тренировки
Усик - Джошуа: онлайн-трансляция пресс-конференции Усик - Джошуа: онлайн-трансляция пресс-конференции
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Ударил головой, выгнал на улицу обнаженной и пытки: стали известны детали судебного дела Гиггза
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа00:25
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Европа00:02
Ливерпуль в меньшинстве не сумел одолеть Кристал Пэлас
Вчера, 23:41
Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK