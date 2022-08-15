Промоутер Фьюри отреагировал на очередное заявление Тайсона о завершении карьеры

Со-промоутер звездного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о том, что британец вновь заявил о завершении карьеры.

По словам функционера, некоторое время назад "Цыганский король" хотел вернуться, вел переговоры о потенциальном поединке, однако сейчас вновь изменил решение.

"Если Фьюри хочет закончить карьеру, то это его право. Знаете, на прошлой неделе Тайсон желал драться и говорил о поединке, но сейчас все уже иначе. В таком случае мы должны принять решение Фьюри. У меня было несколько разговоров с ним, так он сказал, что весит столько же, сколько перед боем с Диллианом Уайтом - вот насколько усердно тренируется Тайсон".

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Уоррен заявил, что Фьюри может вернуться в ринг после реванша Александра Усика и Энтони Джошуа.

"Он разочарован, но 20 августа состоится бой, к которому будет приковано все внимание. Кто бы ни победил в нем, все захотят увидеть поединок победителя с Фьюри. Если Тайсон захочет сделать это, то сделает. Если нет, то нет", - сказал Уоррен в интервью talkSPORT.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

Ранее сообщалось, что менеджер Усика восхитился формой Александра.