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Усик оценил возможность проведения боя с Фьюри

Украинец не слишком серьезно воспринимает заявления британца о завершении карьеры.
14 августа, 21:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик накануне реванша с Энтони Джошуа высказался по поводу возможного поединка против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Украинский боксер отреагировал на то, что британец назвал его накачанным средневесом, и выразил уверенность, что в будущем встретится с ним в ринге, несмотря на его заявления о завершении карьеры.

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"Мне хочется смеяться каждый раз, когда я смотрю на него и слушаю его.

Он говорил мне в глаза совсем другие вещи, но я не собираюсь рассказывать вам, что он мне сказал.

Я знаю, что однажды мы будем драться", - приводит слова Усика Mirror.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент может встретиться в ринге с победителем реванша Усик - Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
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