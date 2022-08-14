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"4 минуты и 40 секунд под водой без воздуха": Менеджер Усика восхитился формой Александра

Украинец набрал огненную форму перед реваншем с Джошуа.
14 августа, 13:55
Александр Усик / instagram.com/usykaa/
Александр Усик / instagram.com/usykaa/
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF украинца, поделился подробностями подготовки к бою с британцем.

"Только вчера вернулся из Дубая, где он закончил тренировочный лагерь. Усик готов. Трудно сказать, что происходит у него в голове, но он очень силен, очень усердно тренируется - проплывает 10 километров, проезжает 100 километров на велосипеде, проводит под водой 4 минуты и 40 секунд без воздуха".

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Климас поделился ожиданиями от реванша боксеров.

"Трудно сказать, будет ли Джошуа более опасным. Все покажет ринг. Я уверен, что Джошуа изучал Усика. Они уже делили ринг на протяжении 12 раундов. Они знают друг друга. Будет интересно. Я никогда не даю прогнозов, но надеюсь, что в этот раз Усик остановит Джошуа", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

Ранее непобежденный боксер Джо Джойс сравнил Александра с Майком Тайсоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс реванш Энтони Джошуа Александр Усик Эгис Климас
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