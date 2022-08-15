Усик - Джошуа: онлайн-трансляция пресс-конференции

Предлагаем Вам вместе с ISPORT.ua следить за событиями на пресс-конференции чемпиона мира и претендента на пояса.

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик проведет реванш против бывшего чемпионом мира Энтони Джошуа.

Перед поединком боксеры примут участие в финальной пресс-конференции, на которой ответят на вопросы журналистов.

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Мероприятие состоится в среду, 17 августа. Начало - в 15:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции Усик - Джошуа:

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.