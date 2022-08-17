Все заради України та мрії: як Усик підійшов до реваншу з Джошуа

В суботу, 20 серпня, український чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик проведе другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа.

Прийдешній бій – один із головніших для Олександра в спорті, і це не тільки через статус та престиж. Усик собою та своїми вчинками об’єдную та характеризую український народ, який попри складнощі – йде до свої мрії.

Усик на початку повномасштабної війни в перші дні

24 лютого для родини Усиків – особливий день, адже у доньки Єлизавети день народження. Катерина Усик, жінка українського чемпіона, 23 лютого приймала в себе вдома в Києві родичів, близьких, які приїхали в тому числі із Крима та Маріуполя. Однак ранок видався жахливим, попри гарний настрій напередодні свята.

Олександр на момент початку повномасштабної війни знаходився закордоном – їздив по справам до Ірландії. Однак вже 24 лютого Усик був в Україні.

Дорога Україно! Дорогі українці! Багато ЗМІ написали, що я втік. Ні. Я їздив по роботі та повернувся. Друзі! Нам треба об'єднатися, бо настав дуже тяжкий час. Мене дуже переповнюють емоції. Я дуже переживаю за свою країну і за багатьох наших людей. Друзі. Треба зупинити цю війну і ми маємо це зробити всі разом.

В перші дні Усик пішов до військкомат, щоб стати на захист країни. Про це розповіла дружина Катерина в інтерв’ю YouTube-каналу Київський торт. Однак там йому відмовили, сказавши, що є кому воювати.

Недовго думаючи, Олександр вступив до територіальної оборони Київської області. Промоутер боксера Олександр Красюк повідомив, що Усик патрулював вулиці.

Олександр, без сумніву, приєднався до територіальної оборони та разом з іншими чоловіками патрулював територію. Щоранку і щовечора перед сном Усик молився, щоб йому ніколи не довелося стріляти з цієї рушниці. Однак ми всі знали, що в разі потреби ніхто не сумніватиметься.

Сам українець неодноразово казав, що не хоче вбивати, однак, якщо буде загроза для нього або його знайомої людини – він це зробить.

Якщо ворог хоче забрати моє життя чи життя дорогої мені людини, у мене просто немає іншого виходу. Я повинен був це зробити. Але ні, я не хочу цього робити. Я не хочу її стріляти. Я не хочу її вбивати. Але якщо вони прийшли вбивати, то що я можу вибрати?

Допомога військовим

Крім безпосередньої участі в патрулюванні, Усик допомагав фінансово, морально та психологічно. Одним із перших кроків, окрім перечислення грошей на ВСУ, українець випустив ексклюзивні футболки, метою чого було зібрання фінансів та привертання уваги до вторгнення російських окупантів в Україну.

Український футболіст Роман Зозуля, який відомий своїми вчинками, повідомив, що на початку березня Усик зателефонував йому, щоб той зібрав необхідні речі для бригад.

Усик подзвонив мені. Він сказав: "У мене дві бригади, їх треба одягнути. Я на вас покладаюся, з вами все матеріально-технічне забезпечення, з мене - фінанси". Багато людей, від яких він цього не чекав у своєму житті. Мені телефонують, мабуть, довіряють.

До цього варто додати, що Усик надавав свої речі на аукціони, фінанси з яких направлялись на допомогу українському народу. Також Олександр створив благодійний фонд, який допомагає співвітчизникам.

Моя команда і я зробили фонд, який допомагатиме людям, які залишилися без житла і потребують допомоги. Ми допомагатимемо теробороні, воїнам ЗСУ.

Олександр також навідував військових у лікарнях, на позиціях, щоб підтримати їх.

Складне рішення щодо участі в реванші з Джошуа

Попри те, що Усик захищав країну, у нього був обов’язок провести реванш з британцем Ентоні Джошуа: або повертає пояси, або їде їх захищати. Олександр довго не знав, яке рішення прийняти, адже він активно працював на перемогу у війні.

Промоутер боксера Красюк сказав, що команда його довго вмовляла, та навіть президент України Володимир Зеленський підтримав рішення, щодо можливого від’їзду спортсмена.

Я вже говорив про військових, яких він зустрічав, і що вони йому говорили. Він самостійно ніколи не погодився б виїхати. Ми звернулися до міністра спорту і він, наскільки мені відомо, спілкувався з прем'єр-міністром та президентом. Усі вони однозначно підтримали необхідність участі Усика у цьому поєдинку. Також було видано спецдозвіл на перетин кордону.

Після тривалих умовлянь – Усик покинув Україну, але це відбулось фізично, а не морально. Він продовжує підтримувати свій народ, проводячи різні аукціони та надаючи допомогу. Також на його рахунку пісня, яку він написав на честь України.

Широка душа Олександра

В бажанні єдності з Україною люди могли в черговий раз пересвідчитись, коли Сашко викупив права на трансляцію його бою с Джошуа. Олександр через принца Саудівської Аравії домовився про це. Тому кожен українець має змогу подивитись його реванш.

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Промоутер Усика Красюк заявив, що команда зробить все можливе, щоб кожен мав змогу подивитися бій.

Це подарунок Усика, адже він за свої гроші одержав ці права і безкоштовно хоче передати всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий українець міг спостерігати у прямому ефірі. Тому зараз ми розуміємо, що потрібно зробити максимальну дистрибуцію цього поєдинку.

Функціонер додав, що всі доходи від трансляцій будуть перечисленні до фонду на допомогу українцям. Ціль для збирання грошей – 1 млн доларів, які підуть на придбання автомобілів для військових.

Бій за Україну та мрію

З початку повномасштабної війни Усик повністю в процесі захисту України: вій приймав участь особисто, фінансово, психологічно та продовжує тримати увагу світового суспільства на своїй країні.

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Крім цього, у Олександра є мрія – стати найкращими в суперважкому дивізіоні після успіху в першому важкому дивізіоні. Звичайно, для цього потрібно спочатку перемогти Джошуа, а потім вже рухатися далі.

Однак ніхто не сумнівається, що Усик зробить все можливе, щоб підняти прапор України в ринзі, станцювати гопака, а потім одразу повернутися на Батьківщину.

Мені хочеться жити в Україні і одразу після бою з Джошуа повернуся додому. Ніхто не дозволить мені вирушити на фронт, але багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу принести трохи радості до їхньої справи.

Судячи по всім справам українця, який прославляв країну ще до початку повномасштабної війни, то ні у кого не буде сумніву, що реванш Усика та Джошуа буде наповнений козацьким духом українського народу.

Дмитро Данець, ISPORT.ua