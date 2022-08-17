Усик - о втором поединке с Джошуа: Это не новый бой, а продолжение старого

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа.

"Всем добрый день. Хочу поблагодарить всех людей, который дали мне возможность боксировать в Саудовской Аравии. Это очень важно для меня, моей команды и моей страны. Я очень рад, что здесь сейчас нахожусь, я в Саудовской Аравии уже не первый раз. Мне кажется, я буду сюда возвращаться снова.

Я прекрасно понимаю, что ко второму бою мы друг друга хорошо знаем. Энтони просмотрел и изучил наш первый поединок. Но мне кажется, что это не будет новый бой, а будет продолжение старого. 14-й, 15-й, 16-й раунд, кто знает.

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У нас было достаточно времени, чтобы выучить друг друга. В субботу будет хороший бой.

Мы рождены, чтобы бороться за жизнь, пояса, за все. Тот, кто не делает этого всего - не живет. Вся наша жизнь - это соревнование: за что-то или за кого-то. Вот мы и соревнуемся", - заявил Усик на пресс-конференции.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.