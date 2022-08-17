Усик спел патриотическую песню на пресс-конференции перед реваншем с Джошуа
Украинский боксер продемонстрировал свои таланты.
В аравийской Джидде прошла пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBO,WBA, IBF и IBO Александра Усика и Энтони Джошуа перед вторым боем между боксерами.
Украинский боксер появился на мероприятии в образе козака в вышиванке.
Также спортсмен продемонстрировал свои певческие способности, спев по завершению пресс-конференции песню "Ой у лузі червона калина".
Напомним, ранее украинец поделился мыслями о реванше с Энтони Джошуа. Поединок между Усиком и "Эй-джеем пройдет 20 августа в Джидде