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Усик спел патриотическую песню на пресс-конференции перед реваншем с Джошуа

Украинский боксер продемонстрировал свои таланты.
Сегодня, 18:02
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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В аравийской Джидде прошла пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBO,WBA, IBF и IBO Александра Усика и Энтони Джошуа перед вторым боем между боксерами.

Украинский боксер появился на мероприятии в образе козака в вышиванке.

Также спортсмен продемонстрировал свои певческие способности, спев по завершению пресс-конференции песню "Ой у лузі червона калина".

Напомним, ранее украинец поделился мыслями о реванше с Энтони Джошуа. Поединок между Усиком и "Эй-джеем пройдет 20 августа в Джидде

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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