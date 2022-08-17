Фьюри - о дальнейших планах: Может быть, запишу альбом с Эдом Шираном или Адель

Недавно Тайсон Фьюри заявил об окончательном решении завершить карьеру. Снова. И пока некоторые считают такие заявления "противоречивыми", британец сдал свой пояс журнала The Ring, официально уведомив WBС о своем решении уйти из спорта.

Теперь "Цыганский король" уже думает о том, чем он займется в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в интервью для The Ring Magazine, на которое ссылается talkSPORT.

"Я хорошо справился с боксом. Сегодня мир открыт для многих вещей. Сейчас я снимаюсь в документальном фильме для Netflix", — сказал Фьюри. "Кто знает, быть может, вы увидите меня на киноэкране. Скоро я буду записывать альбом. Да, я мог бы немного поработать с Эдом Шираном или Адель".

А пока Тайсон Фьюри размышляет о своем будущем, Александр Усик готовится к своему титульному поединку против Энтони Джошуа, который состоится в субботу, 20 августа. Финальную пресс-конференцию он завершил, исполнив песню "Ой у лузі червона калина".

Напомним, что следить за событиями боя можно будет благодаря текстовой онлайн-трансляции на ISPORT.