Стало известно, завершит ли карьеру Джошуа, если проиграет в реванше Усику

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Британский боксер высказался о противостоянии с украинским боксером. По словам Джошуа, он не думает о завершении карьеры, если проиграет Усику.

"Я не думаю о завершении карьеры. У меня впереди один из самых больших боев в моей жизни, и если бы я сейчас думал об уходе на пенсию, то это посеяло бы большое сомнение внутри меня. Люди всегда будут задавать вопросы, но лично я хочу продолжать, потому что люблю все это".

Читай также: Все або нічого: яким буде Джошуа в реванші с Усиком

Джошуа заявил, что ему противостоит один из лучших боксеров в настоящий момент.

"Это мой 12-й подряд поединок за титул чемпиона мира. Поскольку это мировой уровень, то и соперник мирового уровня. Это мой третий бой против олимпийского чемпиона. Мне предстоит драться с одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Если бы я проиграл какому-то середняку, то тогда да, можно было бы говорить о завершении карьеры. Но глупо говорить о завершении карьеры, после поражения одному из лучших бойцов на планете. Что за ерунда? Я уважаю мнение людей, но не хочу уходить на пенсию", - приводит слова Джошуа Mirror.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее сообщалось, что Редкач поставит на досрочную победу Джошуа в реванше с Усиком.