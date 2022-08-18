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Стало известно, завершит ли карьеру Джошуа, если проиграет в реванше Усику

Британец отметил особенность противостояния с украинцем.
Сегодня, 12:19
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Британский боксер высказался о противостоянии с украинским боксером. По словам Джошуа, он не думает о завершении карьеры, если проиграет Усику.

"Я не думаю о завершении карьеры. У меня впереди один из самых больших боев в моей жизни, и если бы я сейчас думал об уходе на пенсию, то это посеяло бы большое сомнение внутри меня. Люди всегда будут задавать вопросы, но лично я хочу продолжать, потому что люблю все это".

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Джошуа заявил, что ему противостоит один из лучших боксеров в настоящий момент.

"Это мой 12-й подряд поединок за титул чемпиона мира. Поскольку это мировой уровень, то и соперник мирового уровня. Это мой третий бой против олимпийского чемпиона. Мне предстоит драться с одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Если бы я проиграл какому-то середняку, то тогда да, можно было бы говорить о завершении карьеры. Но глупо говорить о завершении карьеры, после поражения одному из лучших бойцов на планете. Что за ерунда? Я уважаю мнение людей, но не хочу уходить на пенсию", - приводит слова Джошуа Mirror.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

Ранее сообщалось, что Редкач поставит на досрочную победу Джошуа в реванше с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс реванш Энтони Джошуа Александр Усик
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