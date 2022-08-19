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Арум: Уверен, Фьюри "примет вызов", чтобы сразиться с Усиком или Джошуа

Американец не сомневается в том, что "Цыганский король" вернется ради еще одного поединка.
Сегодня, 00:54
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Тайсон Фьюри подтвердил свое намерение уйти из бокса, уведомив о своем решении WBC, но его американский промоутер Боб Арум надеется, что 34-летний боксер вернется ради титульного боя с Александром Усиком или Энтони Джошуа.

"Безусловно, это действительно единственный бой, который имеет смысл для Тайсона Фьюри", — цитирует Арума Sky Sports. "Я обсудил это с моим со-промоутером Фьюри Фрэнком Уорреном, и как только этот бой закончится, мы собираемся провести объединительный поединок между победителем и Тайсоном".

"Теперь, если Усик выиграет бой, чего я ожидаю, это будет довольно легко сделать, потому что мы очень близки с людьми Усика, поскольку это те же люди, которые управляют Василием Ломаченко, который дерется за нас".

"Если выиграет Джошуа, Эдди Хирн станет его промоутером. Мы много раз говорили с Хирном о различных поединках, и я уверен, что мы сможем договориться об этом".

"Цыганский король" ранее был непреклонен в том, что победа в апреле над Диллианом Уайтом станет для него последней, хотя Арум уверен, что Тайсон "примет вызов" и вернется, чтобы встретиться с победителем.

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"Я разговаривал с ним, и каждый день все по-разному. Но он боец, и если будет правильный бой, то Фьюри будет готов к нему. Правильный бой — это объединительный бой против Усика или Джошуа, и я думаю, основываясь на моих разговорах с Фьюри, что он будет готов к этому вызову".

"Сколько он еще пробудет в спорте после этого, знает только Бог. Но я уверен, по крайней мере, что он ответит на звонок перед этим важным боем".

Напомним, что Александр Усик будет защищать свои титулы чемпиона мира против Энтони Джошуа в субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум
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