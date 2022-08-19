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Джошуа: Я готов на 100% провести весь поединок

"Эй-Джей" высказался на битве взглядов перед реваншем с Александром Усиком.
Сегодня, 17:17
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о финальной битве взглядов против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

По словам британца, подобные подготовления к поединку для него не имеет важного значения.

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"Я всегда говорю, что для меня лично битва взглядов ничего не значит. Лишь звук гонга и сильный удар, сражением взглядов не выиграют бои.

Скажу честно, все это неважно, это только борьба. Вес, дуэли взглядов, для меня все это неважно, я просто с нетерпением жду боя.

Я просто готов к 12 раундам, на 100 процентов, все, что меньше – это бонус", – заявил Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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