Джошуа: Я готов на 100% провести весь поединок

"Эй-Джей" высказался на битве взглядов перед реваншем с Александром Усиком.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о финальной битве взглядов против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.

По словам британца, подобные подготовления к поединку для него не имеет важного значения.

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"Я всегда говорю, что для меня лично битва взглядов ничего не значит. Лишь звук гонга и сильный удар, сражением взглядов не выиграют бои.

Скажу честно, все это неважно, это только борьба. Вес, дуэли взглядов, для меня все это неважно, я просто с нетерпением жду боя.

Я просто готов к 12 раундам, на 100 процентов, все, что меньше – это бонус", – заявил Джошуа.