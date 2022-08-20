Хирн: Джошуа должен разорвать Усика на части

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о будущем реванше с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

Британский менеджер оценил то, что его клиент оказался более чем на десять килограмм тяжелее украинца накануне боя.

"Я ожидал, что Усик будет тяжелее. Было много разговоров об этом, и я все неправильно понял. Я думал, что он будет весить больше. У Джошуа все идеально, так что он на десять килограмм тяжелее Александра.

Я сказал Джошуа: "Слушай, ты должен устроить этому парню ад. Смотри на него". Не поймите меня неправильно, Усик - первый номер рейтинга лучших вне зависимости от весовой категории, ошеломляющий боец, но надо смотреть на него.

Джошуа должен разорвать его на части. И завтра вечером он попытается это сделать", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Напомним, что реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.