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Рой Джонс-младший спрогнозировал исход реванша Усик - Джошуа

Бывший чемпион мира не видит явного фаворита в противостоянии.
Сегодня, 13:29
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
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Экс-чемпион мира Рой Джонс-младший поделился мыслями о грядущем реванше Энтони Джошуа против Александра Усика

Американец считает, что в данном поединке все зависит от поведения британца.

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"Это тяжелое сражение. Все зависит от того, как Джошуа будет боксировать в реванше.

Если он позволит Усику чувствовать себя комфортно, то снова проиграет.

Но если он заставит Александра испытывать дискомфорт, то поразит его", - сказал Джонс-младший.

Бой Усик - Джошуа пройдет сегодня, 20 августа, в Джидде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик
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