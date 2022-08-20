Рой Джонс-младший спрогнозировал исход реванша Усик - Джошуа

Бывший чемпион мира не видит явного фаворита в противостоянии.

Экс-чемпион мира Рой Джонс-младший поделился мыслями о грядущем реванше Энтони Джошуа против Александра Усика

Американец считает, что в данном поединке все зависит от поведения британца.

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"Это тяжелое сражение. Все зависит от того, как Джошуа будет боксировать в реванше.

Если он позволит Усику чувствовать себя комфортно, то снова проиграет.

Но если он заставит Александра испытывать дискомфорт, то поразит его", - сказал Джонс-младший.

Бой Усик - Джошуа пройдет сегодня, 20 августа, в Джидде.