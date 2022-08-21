"Это нужно остановить": Убили двоюродного брата Фьюри

В ночь на воскресенье, 21 августа, в Джидде (Саудовская Аравия) Александр Усик в бою против Энтони Джошуа защитил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring раздельным решением судей.

После матча украинец сказал, что он либо сразится с Тайсоном Фьюри, либо не будет сражаться вообще. "Цыганский король" вскоре заявил, что собирается "избавить украинского бомжару от его поясов".

Это он сказал до новости, которой он со всеми поделился у себя в Instagram. Оказалось, что 20 августа был зарезан его двоюродный брат Рико Бертон.

"Мой двоюродный брат был убит прошлой ночью ударом ножом в шею. Это становится смешным — идиоты носят ножи. Это нужно остановить. Как можно скорее, правительство Великобритании должно сделать более строгим приговор за преступление с применением ножа"

"Это пандемия, и вы не знаете, насколько это плохо, пока не столкнетесь с этим сами! Жизнь очень ценна, и ее можно очень быстро отнять, наслаждайтесь каждым моментом. Покойся с миром, Рико Бертон. Пусть Господь Бог даст тебе хорошее место на небесах. До скорого".

Где именно было совершено преступление, остается неизвестным