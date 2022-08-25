Фьюри: Я мог бы победить Усика после недели тренировок

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о потенциальном поединке против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британского боксера, он смог бы победить украинского спортсмена после того, как провел бы недельный тренировочный лагерь.

"Я не заинтересован в Усике. Парень, имя которого на самом деле никто не знает? Надутый средневес? Это не моя вина, что он вышел и побил бодибилдера Джошуа. Я не виноват, что это произошло два раза подряд".

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"Всегда был только я. Они пытаются соперничать, но проигрывают. Никакого неуважения к Джошуа, но он просто не справляется на элитном уровне. Я мог бы победить Усика после недели тренировок! Поскольку он средневес, мои кулаки пройдут прямо сквозь него".

Фьюри заявил, что не уважает Усика и не считает его отличным боксером.

"Когда Усик был любителем и сосал грудь своей матери, я был чемпионом Великобритании в супертяжелом весе. В любителях он боксировал в весе 75 килограммов. Поэтому я называю его средневесом. Я никогда не говорил, что это будет легкая работа. Но эти разговоры о легенде pound-for-pound - чепуха, я не ценю его высоко. Я не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Фьюри поставил жесткий ультиматум по поводу боя с Усиком.