iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фьюри: Я мог бы победить Усика после недели тренировок

Британец сравнил способности свои и Усика.
Сегодня, 07:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
0 0 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о потенциальном поединке против обладателя поясов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британского боксера, он смог бы победить украинского спортсмена после того, как провел бы недельный тренировочный лагерь.

"Я не заинтересован в Усике. Парень, имя которого на самом деле никто не знает? Надутый средневес? Это не моя вина, что он вышел и побил бодибилдера Джошуа. Я не виноват, что это произошло два раза подряд".

Читай также: Промоутер Фьюри назвал боксеров, которые победят Усика

"Всегда был только я. Они пытаются соперничать, но проигрывают. Никакого неуважения к Джошуа, но он просто не справляется на элитном уровне. Я мог бы победить Усика после недели тренировок! Поскольку он средневес, мои кулаки пройдут прямо сквозь него".

Фьюри заявил, что не уважает Усика и не считает его отличным боксером.

"Когда Усик был любителем и сосал грудь своей матери, я был чемпионом Великобритании в супертяжелом весе. В любителях он боксировал в весе 75 килограммов. Поэтому я называю его средневесом. Я никогда не говорил, что это будет легкая работа. Но эти разговоры о легенде pound-for-pound - чепуха, я не ценю его высоко. Я не уважаю Усика и не считаю его отличным бойцом", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Фьюри поставил жесткий ультиматум по поводу боя с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Александр Усик
0 0 0

Статьи по теме

"Король вернулся": Уайлдер оценил возможность проведения боя с Усиком "Король вернулся": Уайлдер оценил возможность проведения боя с Усиком
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
"Проблемы с выносливостью": Уайлдер предсказал победителя боя Усик - Фьюри "Проблемы с выносливостью": Уайлдер предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Известный арбитр АПЛ вернется к работе в Англии Известный арбитр АПЛ вернется к работе в Англии
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Манчестер Сити 3:3 Видео голов и обзор матча
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа10:57
Известный арбитр АПЛ вернется к работе в Англии
НБА10:33
Второй номер драфта-2022 получил травму при столкновении с ЛеБроном
НБА09:58
Юта отправила Беверли в Лейкерс в обмен на двух игроков
Формула 109:39
Риккардо покинет МакЛарен по окончанию нынешнего сезона
Лига Чемпионов09:05
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Другие страны08:50
Милота дня: Бэйл встретился с семьей, которая проехала 5500 миль ради Гарета, однако так его и не увидела
Бокс08:20
"Король вернулся": Уайлдер оценил возможность проведения боя с Усиком
Европа08:00
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Видео голов и обзор матча
Бокс07:40
Фьюри: Я мог бы победить Усика после недели тренировок
Лига Европы07:20
Кучер поделился ожиданиями от ответной игры против АЕК Ларнака
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK