Промоутер Фьюри назвал боксеров, которые победят Усика

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению функционера, украинский боксер проиграет Тайсону Фьюри и Джо Джойсу.

"Фьюри победит Усика, если будет собой. Я смотрел бой с Джошуа, и мне понравился Усик. Мне понравилось, что он сделал, но я чувствую, что действительно большой супертяжеловес с крепкой челюстью и отличным воркрейтом побил бы его".

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"Хорошим воркрейтом обладает Джо Джойс. У него очень крепкий подбородок. Я думаю, что Джойс бы доставил Усику много проблем. Я считаю, что Тайсон Фьюри тоже создал бы ему огромные проблемы. Я думаю, что они просто были бы для него слишком крупными. У них слишком большой арсенал для Усика", - сказал Уоррен в интервью Sky Sports.

Напомним, Александр Усик победил в реванше Энтони Джошуа. На ISPORT доступно видео лучших моментов боя.