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Бывший менеджер братьев Кличко: Джошуа пожалел о своем эмоциональном надрыве после боя с Усиком

Бернд Бенте поделился впечатлениями о реванше британца и украинца.
Сегодня, 09:54
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images
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Бывший менеджер братьев Кличко Бернд Бенте поделился мыслями о поражении Энтони Джошуа в реванше с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам функционера, британец улучшил свою форму, однако ему не хватило определенного удара.

"Чувствую, что Энтони стал лучше в сравнении с первым поединком. Он чаще бил правой, а это важно против левши. Джошуа больше работал по корпусу. Но хорошего и стабильного джеба ему опять не хватало. Это самое главное оружие для более высокого бойца, чтобы контролировать поединок".

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"Джошуа отличный человек и честный спортсмен. Его странная речь после боя была вызвана влиянием адреналина и полнейшего разочарования. Вскоре он пожалел о своем эмоциональном надрыве. Я думаю, что нам всем не следует так активно обсуждать эту тему", - сказал Бенте в интервью сайту World Boxing News.

Ранее тренер Джошуа назвал причину поражения Усику в реванше.

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