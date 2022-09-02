Усик рассказал, почему принял решение отправиться на реванш с Джошуа

По словам украинца, его к этому подтолкнули раненные бойцы ВСУ.

Украинский боксер Александр Усик сообщил о том, как принял решение отправиться на реванш с Энтони Джошуа.

Спортсмен заявил, что об этом он начал думать после того, как наведался к раненным в львовском госпитале.

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"Я поехал во Львов, в госпиталь. Там где были парни с передовой, мы с ними пообщались.

Они сказали: "Александр, подумай о том, чтобы принять матч-реванш. Так ты поможешь стране больше, чем если будешь воевать.

Пообщались с командой, и действительно решили, что мы можем заявить об этом на весь мир, помочь стране.

Тем-более что воевать на фронте, ну нужно учиться, чтобы это делать. Просто пойти, ибо у меня есть характер - это жмур, но с характером, ну это как-то не так", - заявил украинец на своей первой пресс-конференции после второго боя с англичанином Энтони Джошуа.