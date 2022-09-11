Повернення Ломаченко та Вайлдера, трилогія Альвареса та Головкіна: ТОП-5 найкращих боїв осені

ISPORT.ua виділяє найголовніші поєдинки, які чекають на нас вже незабаром.

Бокс – це особливий вид спорту, який ніколи не прикріплюється до дат або пір року, саме тому фанати мають змогу бачити різноманітні поєдинки протягом всього року.

Восени 2022-го року вболівальники отримають декілька запальних боїв, в яких визначяться чемпіони, дивізіони отримають нових претендентів на титули або ж повернуться легенди.

ISPORT.ua зібрав п’ятірку найгарячіших боїв, які ми побачимо вже незабаром.

Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) - Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO)

17 вересня

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у 2-ій середній вазі

На майбутні вихідних вся увага буде зосереджена на бою в Лас-Вегасі (США), де відбудиться трилогія мексиканського чемпіона Сауля Альвареса та представника Казахстану Геннадія Головкіна.

Боксери вже двічі боксували між собою: в 2017 році вони не змогли виявити переможця, закінчивши поєдинок внічию, а в 2018 році суперечливу перемогу здобув мексиканець більшістю рішень суддів. Саме той поєдинок викликав буру обурливості, адже боксерський світ розійшовся в думках, щодо справедливості перемоги Альвареса. Одні казали, що рішення суддів справедливі, а інші, що Саулю допомогли перемогти.

Через чотири роки боксери знову повернуться в ринг, який розділять між собою. Звичайно, це статусний поєдинок, на якому стоять, не тільки величезні гроші, а і статус, престиж боксерів. Однак стоїть питання щодо своєчасності такого бою, адже Головкіну вже 40 років, в той час, коли Альваресу лише 32. Тобто мексиканець краще фізично готовий, має менше травм, що дуже сильно буде впливати на ситуацію в рингу. Досвід казахстанця – точно може йому допомогти, тому може він має козир в рукаві, яким скористається для перемоги над Альваресом?

Джо Джойс (14-0, 13 KO) - Джозеф Паркер (30-2, 21 KO)

24 вересня

Довгоочікуваний поєдинок, який мав статися ще влітку, відбудиться восени – Джойс зустрінеться з Паркером. Сторони спочатку домовились про проведення бою 2 липня, однак у тренера Джозефа народилась донька, через що Джозеф відклав дуель.

На кону бою Джойс – Паркер буде стояти звання тимчасового чемпіона світу за версією WBO. Тому потенційно переможець цього поєдинку стане претендентом на бій з українцем Олександром Усиком.

Британський боксер провів 14 боїв, в якому жодного разу не програв. Можливо, це трапиться саме зараз, адже в суперниках колишній чемпіон дивізіону. Паркер – досвідчений боксер, тому буде дуже цікаво, як він зможе протистояти молодому та дуже агресивному спортсмену.

Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 KO) - Роберт Хеленіус (31-3, 19 KO)

15 жовтня

Зіркове повернення – Деонтей Вайлдер виходить знову на авансцену. Американець відновився від поразки в трилогії з Тайсоном Ф’юрі, який і наніс ті дві поразки, які є на рахунку Деонтея.

Вайлдер буде боксувати в жовтні, а його суперник – досвідчений фін Роберт Хеленіус. 38-річний боксер має свої сильні сторони, тому може піднести сюрприз зірковому Вайлдеру.

Перемога Деонтея відкриє йому шлях до боїв з Ентоні Джошуа, Енді Руїсом або навіть переможцем потенційного поєдинку Тайсон Ф’юрі – Олександр Усик. А якщо програє, то повертатися на гору чемпіонів буде дуже важко.

Девін Хейні (28-0, 15 KO) - Джордж Камбосос, мл. (20-1, 10 KO)

16 жовтня

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі

Чемпіонський поєдинок в легкій вазі: Хейні – Камбосос. Гарна афіша боксерського вечора, тим паче, що вони в червні провели перший бій. Тоді австралієць був в статусі абсолютного чемпіона, адже переміг Теофімо Лопеса.

Не дивлячись на статус, Камбосос програв одноголосним рішенням суддів. Хейні став новим королем дивізіону, повноправним, адже саме в нього весь час зберігався титул по лінії WBC.

Боксери провели тривалі перемовини, підсумком яких стала домовленість про проведення реваншу, який також пройде в Австралії. Буде дуже цікаво, чи зможе американець вдруге подолати Камбососа у нього дома або ж Джордж поверне статус короля.

Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) - Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 KO)

29 жовтня

Повернення українського спортсмена в ринг – це дуже цікава подія. Ще восени Ломаченко повинен був боксувати с Джорджом Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу, однак Василь відмовився від поєдинку, адже став на захист України, на яку напала Російська Федерація.

Ломаченко відмовився від титульного боя, адже свої зусилля поклав на захист рідного краю. Через декілька місяців, після тривалих роздумів, Василь приймає рішення повернутися в бокс.

Вже зараз він тренується в США, де проводить підготовку до бою з Джемейном Ортісом. Американець програв лиш раз, а тому буде гідним суперником для Ломаченко. Якщо Василь переможе, то шлях до бою за звання абсолютного чемпіону в легкій вазі буде відкритий.

P.S. Володар титулу WBO International у легкій вазі українець Денис Берінчик (16-0, 9 КО) також повертається до рингу.

Українець, який також був на захисті рідної країни, проведе бій з французом Іваном Менді (47-5-1, 22 KO), який володіє чемпіонським поясом Європейської боксерської ради (EBU) у легкій вазі. Немає сумнівів, що Берінчик подарує фанатам гарний бій, тільки треба буде уважно спостерігати за ним.

Дмитро Данець