"У Фьюри есть все": Альварес рассказал, в чем британец превосходит Усика

Мексиканец поделился мыслями о возможно бое за звание абсолюта в супертяжелом весе.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о потенциальном поединке между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению мексиканца, украинскому боксеру будет сложно в бою с британцем, поскольку тот, как прирожденный супертяж, превосходит его в габаритах.

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"Усик действительно отличный боец. Я давно за ним наблюдал. Он отличный боец со многими навыками.

Но я думаю, что у Фьюри есть все необходимое. У него есть вес, боксерские навыки. Я думаю, что Усику будет трудно", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, когда его клиент собирается провести бои с Джошуа и Усиком.